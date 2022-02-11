В Кабуле исчезли четыре женщины, выступавшие против гендерной дискриминации

Представители силовых структур "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА) расследуют исчезновение четырех женщин, арестованных в прошлом месяце. Об этом, сообщает eadaily h со ссылкой на представителя ИЭА Билал Карими, передает Ariana News.

"Мы и все сотрудники разведки Исламского Эмирата ищем этих женщин", - заверил Карими.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки на встрече со спецпосланником ООН в Афганистане Деборой Лайонс также пообещал, что "в ближайшее время решит этот вопрос".

На фоне растущей озабоченности по поводу судьбы арестованных женщин и реплики генсека ООН Антониу Гутерриша, что он "все больше обеспокоен судьбой женщин-активисток, пропавших без вести в Афганистане".

Гутерриш подчеркнул, что "Талибан" (организация запрещена в РФ) должен обеспечить безопасность протестующих, чтобы они могли вернуться к своим семьям. К ситуации подключились американские правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

"Талибан должен раскрыть их местонахождение, а не продолжать отрицать, что они не находятся под арестом", - указано в Твиттере Amnesty International.