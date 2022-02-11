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В 2022 году в столице будет высажено 800 тысяч однолетних цветов

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- Назгуль Абдыразакова
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В этом году в Бишкеке будет высажено 800 тысяч однолетних цветов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в теплице №1 посеяны и пикируются первые семена однолетних цветов, именно здесь их бережно выращивают трудолюбивые озеленители.

СПРАВКА

Пикировка – это процесс рассаживания в специальные стаканчики уже выросших ростков однолетних цветов. Процедура проводится для того, чтобы при посадке на столичные клумбы у цветочков не пострадала корневая система. Таким образом корневая система не нарушается и цветы не будут болеть после посадки.


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URL: https://www.vb.kg/413904
Теги:
мэрия, Бишкек
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