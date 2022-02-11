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Пресс-секретарь президента опроверг информацию о смене главы кабмина

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев опроверг сообщения о смене главы кабинета министров и каких-либо кадровых перестановках в правительстве.

По его словам, кабинет министров во главе с Акылбеком Жапаровым будет долгосрочным.

"Перед кабинетом министров стоят амбициозные задачи, одно из которых является реализация плана по увеличению бюджета страны до 400 миллиардов сомов. Кабинет министров должен работать стабильно и долгосрочно, чтобы граждане нашей страны почувствовали изменения в своей повседневной жизни", - говорится в заявлении Султанбаева.


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URL: https://www.vb.kg/413913
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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