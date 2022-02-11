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Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти "Дом Пастернака"

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- Айжан Мамбеталиева
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Жители Касимова Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти "Дом Пастернака" от разрушения.

Жители города в день рождения Бориса Пастернака записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения историческое здание, принадлежавший дяде писателя. Обращение они опубликовали на ютуб-канале "Детинов".

В доме жил главврач местной больницы Осип Кауфман, которого считают прототипом доктора Живаго в одноименном произведении. Сам Пастернак тоже бывал в Касимове. Жители хотят превратить заброшенное и разрушающееся здание в музей, но местные власти ответили им, что на реконструкцию нет средств.

"Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссёру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник", - обратились жители.


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URL: https://www.vb.kg/413914
Теги:
литература, Россия, шоу-бизнес, новости мира, в мире
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