Жители Рязанской области попросили Тарантино спасти "Дом Пастернака"

Жители Касимова Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти "Дом Пастернака" от разрушения.

Жители города в день рождения Бориса Пастернака записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения историческое здание, принадлежавший дяде писателя. Обращение они опубликовали на ютуб-канале "Детинов".

В доме жил главврач местной больницы Осип Кауфман, которого считают прототипом доктора Живаго в одноименном произведении. Сам Пастернак тоже бывал в Касимове. Жители хотят превратить заброшенное и разрушающееся здание в музей, но местные власти ответили им, что на реконструкцию нет средств.

"Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссёру, но местные чиновники не оставили нам выбора. Вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник", - обратились жители.