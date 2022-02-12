Угрожали насилием. В Аламудуне задержаны подозреваемые в грабеже

В Аламудунском районе задержаны четверо подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

По ее данным, 8 февраля 2022 года с заявлением в Аламудунского района обратились несколько молодых ребят и девушек с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в 8 февраля 2022 года примерно в 02:30 часов находясь в районе панорамы расположенной в селе Таштар-Ата, без каких либо причин нанесли телесные повреждения Т.А., 1998 года рождения и О.Т., 1990 года рождения, в последующем один из неизвестных лиц схватив за волосы двоих девушек угрожая физической расправой открыто завладели двумя сотовыми телефонами и денежными средствами в сумме 10 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Грабеж) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Т.Ж., 1992 года рождения, А.У., 1993 года рождения, Ж.Т., 1988 года рождения и О.А., 1989 года рождения.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ГУВД города Бишкек. Досудебное производство продолжается.