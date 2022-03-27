25 апреля стартует электронный аукцион по сдаче в аренду мунсобственности

25 апреля состоится электронный аукцион департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек (ДУМИ) столичной мэрии по сдаче в аренду муниципальных помещений, находящихся в муниципальной собственности, посредством электронной торговой площадки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным на аукцион выставлено 7 объектов сроком аренды на один год, для участия необходимо перейти по ссылке.

Напомним, что в рамках земельной реформы четко регламентирован порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронный аукцион, это позволит сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города.

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону: 0312 45 44 14 и на страницу в социальных сетях.

Ознакомиться с положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате можно по ссылке.