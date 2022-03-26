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В Кыргызстане за 30 лет детская смертность снизилась на 73 процента

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- Назгуль Абдыразакова
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Уровень детской смертности в Кыргызстане имеет устойчивую динамику снижения. К 2030 году в рамках плана действий "Каждый новорожденный" национальный индикатор неонатальной смертности в Кыргызстане должен составлять не более 12 случаев на 1000 живорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Данные межведомственной группы ООН свидетельствуют о существенном прогрессе в снижении смертности среди детей, так по оценочным данным за 2020 год, снижение детской смертности в Кыргызстане по отношению к уровню 1990г. составило 73%. Согласно данным Национального статистического комитета, за последние пятнадцать лет Кыргызстану удалось добиться снижения смертности среди новорожденных в целом (с 19,0 в 2004 году до 12,7 в 2020 году), при этом смертность среди детей первой недели жизни снизилась на 40,0%, а мертворождаемость – на 32,6%.

Такие цифры были озвучены на круглом столе, посвященном подведению итогов 4-летнего проекта "Укрепление системы охраны здоровья матери и ребенка" с участием руководства Министерства здравоохранения КР, ЮНИСЕФ, организаций здравоохранения, образовательных организаций, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), профессиональных медицинских сообществ, неправительственных организаций и гражданского общества. Бюджет проекта составлял 3,5 миллионов долларов США и финансировался Правительством Японии.


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URL: https://www.vb.kg/413922
Теги:
новорожденный, смертность, Кыргызстан
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