Президент КР наградил министра ЕЭК Сергея Глазьева орденом "Данакер"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11 февраля, принял министра Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам совместной деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председательствования Кыргызстана в текущем году в органах Союза.

Глава государства еще раз отметил, что Кыргызская Республика придает важное значение вопросам интеграции в рамках ЕАЭС, это одно из приоритетных направлений внешней политики страны.

Как он отметил, год председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, расширению торгово-экономических связей и развитию транспортных коридоров.

Президент Садыр Жапаров, напомнив о принятом членами Высшего совета решении провести Евразийский экономический форум в мае текущего года в Бишкеке накануне заседания Высшего евразийского экономического совета, отметил необходимость проведения тесной совместной работы кабинета министров КР и ЕЭК.

В свою очередь министр ЕЭК Сергей Глазьев выразил благодарность главе государства за теплый прием и представленную возможность рассказать о приоритетных задачах Комиссии.

По его данным, он назначен руководителем программного комитета Евразийского экономического форума, намеченного на май текущего года и в рамках него, сегодня необходимо принять программу Форума.

Сергей Глазьев сообщил, что в ракурсе обращения президента Кыргызстана к главам государств-членов ЕАЭС ЕЭК в качестве главных целей дискуссии ставит выработку предложений по расширению связей, оптимизации инвестиционного сотрудничества. Большое внимание уделяется инновационным проектам, которые могли бы стать символами Евразийской интеграции. Также планируется выставка лучших достижений государств членов ЕАЭС.

Он отметил, что это будет первый Евразийский экономический форум, который важно провести на высшем уровне.

Во время беседы, в которой также принимал участие председатель кабмина Акылбек Жапаров была отмечена важность ускорения экономического развития, разработки предложений по оптимизации кредитных механизмов, поддержке инвестиционной активности.

Завершая встречу президент Садыр Жапаров за большой вклад в интеграцию КР в ЕАЭС, а также в развитие торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с государствами-членами Союза наградил министра ЕЭК Сергея Глазьева орденом "Данакер".