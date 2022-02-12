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В Бишкеке в этом году планируется посадить 2000 хвойных растений

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе муниципалитета в столице с 1 февраля по 31 июля объявлен шестимесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в течение шести месяцев сотрудники муниципалитета, городских служб усилят работу по уходу за городом.

В рамках объявленной акции по улице Юнусалиева мастерами-озеленителями бережно высаживаются ещё 200 можжевельников. Ранее в этом же районе в сквере "Виноградный" посажено 300 туй. П

осадки хвойных проводятся повсеместно в районах города. Ранее хвойники посажены по улицам Масалиева, Курманжан Датка, Ч. Валиханова, Логвиненко, Орозбекова, Гагарина, а также проспектам Чуй и им. Ч. Айтматова.

"По плану посадок в 2022 году в городе будет высажено порядка 2000 хвойных растений. Мэрия предоставит горожанам необходимый инвентарь и оказать помощь в выборе и посадке деревьев", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/413925
Теги:
мэрия, деревья в Бишкеке
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