Азиз Аалиев: В дорожно-транспортной сфере начинаются большие реформы

Заместитель председателя кабинета министров КР Азиз Аалиев принял участие в заседании коллегии Министерства транспорта и коммуникаций по итогам работы ведомства за прошлый год и планах на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В текущем году перед Министерством транспорта и коммуникаций стоит ряд важных задач. В первую очередь большое внимание будет уделено развитию Баткенской области, улучшению инфраструктуры региона. В рамках запланированного в феврале текущего года заседания кабинета министров в Баткенской области будут обсуждены вопросы капитальных вложений в инфраструктуру региона. С созданием Дорожного фонда в Министерстве транспорта начнутся большие реформы. Фонд позволит создать независимые источники финансирования, направленные на улучшение и развитие дорожной инфраструктуры", - сказал он.

Азиз Аалиев продолжил, что в текущем году по строительству автомобильной альтернативной дороги Север-Юг необходимо: завершить основные работы по строительству тоннеля на участке Казарман - Джалал-Абад (291-408 км), начать строительство объездной автомобильной дороги города Джалал-Абад, начать строительство 3 мостов и 2 противолавинных галерей, ускорить строительные работы на автомобильной дороге Эпкин – Башкууганды (70 км), начать работы по дороге Арал - Суусамыр.

По его словам, ведомству необходимо провести строительные работы на участках дорог Балыкчы – Барскоон, Барскоон – Каракол, Балыкчы – Корумду.

Заместитель главы кабмина также дал ряд поручений Министерству транспорта, в том числе усилить работу по созданию инфраструктуры для электромобилей, улучшению инфраструктуры региональных аэропортов.