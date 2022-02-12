Остатки императорского дворца нашли в Олимпийской деревне Пекина

Остатки древнего императорского дворца династии Цзинь нашли в пекинской Олимпийской деревне, сообщает Arkeonews.

Отммечено, что перед строительством деревни для зимних Олимпийских игр рядом с Пекином археологическая группа проводила обследование территории и сначала приняла обнаруженные руины за старые здания.

Однако углубившись в раскопки, исследователи нашли множество ценных артефактов: фарфоровые изделия из белой глазури, фрагмент скульптуры дракона, фигурки и другую керамику. Кроме того, остатки дворца включают 72 фундамента зданий и 14 дорог, не считая рвов и городских стен.

По словам археологов, это первый дворцовый комплекс династии Цзинь, который когда-либо был обнаружен, что делает открытие еще более значительным. Археологические исследования показывают, что это место было временной летней резиденцией под названием Дворец Тайхэ (позже переименованный в дворец Циннин), построенной императором Чжанцзуном из династии Цзинь в 1202 году.

Так как объект очень ценный, ученые решили сохранить его на месте целиком. Для этого потребовалось пересмотреть проект строительства Олимпийской деревни - ее построили на другой стороне дороги.