Девушку из КР незаконно удерживали в Индии. Посольство вернуло ее домой

Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила о том, что незаконно удерживаемую в Индии гражданку КР пришлось вызволять полиции и посольству.

Уточняетсч, что в конце декабря 2021 года на горячую линию обратилась гражданка КР Д. В. П., 2000 года рождения. Она рассказала, что насильно удерживается незнакомыми в индийском городе Удайпуре.

В оперативном порядке посольству КР в Индии были направлены ее контактные данные для незамедлительного реагирования и оказания консульско-правовой помощи.

Благодаря действиям посольства полиция Удайпура объявила в розыск кыргызстанку. Местонахождение девушки установили и провели операцию по ее освобождению.

Уже в посольстве девушка сообщила, что прибыла в Индию по приглашению своей знакомой накануне Нового года для работы в местной гостинице в качестве техперсонала. В первое время она проживала у знакомой, далее ее отправили в Удайпур, в 657 км от Дели. С того момента ее принудительно удерживали без объяснения причин, были изъяты документы.

С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года девушка находилась под опекой посольства и далее была возвращена на родину авиарейсом Дели - Бишкек.