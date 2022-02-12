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В казахском Экибастузе обнаружили четырех детей-"маугли"

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Четырех истощенных и больных детей обнаружили в одной из съемных квартир Экибастуза. Малыши вместе с родителями жили в антисанитарных условиях и последние трое суток голодали. Старшему ребенку семь лет, остальным пять, четыре и три года. Дети не могут ходить и боятся людей, передает Tengrinews.kz.

По словам волонтеров, о бедственном положении семьи им сообщили сотрудники акимата Экибастуза, они же попросили общественников помочь.

"Перед этим был звонок в полицию, от соседей, якобы в квартире ругань, дебош. Приехав на место, полицейские увидели, что в квартире все спокойно, но с родителями находились истощенные дети без вещей. Когда сигнал о помощи появился в нашей группе, мы оперативно сложились на продукты, памперсы, мыломойку и, собрав запасы того, что уже было в наличии, а также то, что мгновенно выделил спонсор, отвезли семье", - рассказали местные волонтеры в своем Instagram.

Посещение многодетной семьи повергло общественников в ужас. "Дети находились в неухоженной квартире, везде были фекалии, мухи, запах мочи. Малыши были голые, грязные. Все не ходячие. У девочки огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длилась рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Оказалось, что они три дня не ели, в доме не было продуктов", - рассказала волонтер Людмила Былинина.

Волонтеры совместно с полицейскими вызвали скорую и детей вместе с матерью экстренно госпитализировали.

"Бедные дети не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей и были словно маугли. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить", - рассказали волонтеры.

Они также выяснили, что несовершеннолетние не были прикреплены ни к одному медучреждению и не показывались врачам. Семья переехала в Экибастуз три года назад из села, живет в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получает 27-летняя мать детей.

Сейчас малыши находятся в Павлодарской областной детской инфекционной больнице.

"Дети в состоянии средней тяжести с запущенной пневмонией, у одного подтвердился ковид. Также у малышей рахит. Почему родители не лечили их - неизвестно. Вчера мы сообща собрали вещи, игрушки для детей и передали в больницу. Мы очень надеемся, что деток еще можно спасти и они не станут инвалидами", - сообщила Былинина. По ее словам, сейчас готовятся документы на ограничение родителей в правах.

Ситуацию прокомментировал аким Экибастуза Ардак Кантарбаев. "Мы сами в шоке, поехали и ужаснулись просто. Они не прописаны, не зарегистрированы. Сейчас выясняем причины, как это могло произойти в XXI веке. В данный момент мы разбираемся, всяческая помощь семье оказывается", - заявил он.

Более подробную информацию о принятых мерах градоначальник пообещал сообщить позже.


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URL: https://www.vb.kg/413935
Теги:
дети, Казахстан
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