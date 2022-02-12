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Куда обращаться при обрыве троллейбусных проводов (контакты)

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- Алина Мамаева
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Бишкекское троллейбусное управление информирует горожан о причинах частых обрывов контактных сетей

Случаи обрыва троллейбусных проводов обусловлены погодными условиями, неосторожным эксплуатированием со стороны водителей, из-за действий третьих лиц, например, при ДТП, когда участники ДТП "сносят" опору подвески троллейбусных линий.

Основной причиной обрыва контактной сети троллейбусов в Бишкеке является изношенность проводов, так как замена контактной и кабельной сети производилась более 45-50 лет назад, в то время как срок службы контактного провода МФ-85 (медный) составляет в среднем 8-10 лет, а кабеля 25 лет. Износ провода МФ-85 на некоторых участках составляет 50-60 процентов. Подземные троллейбусные линии, протяженностью 147 км также требуют замены на некоторых аварийных участках.

Общая протяженность контактной сети города Бишкек в однопутном направлении составляет 420 км, отремонтированы и частично заменены 75 км контактного провода по улицам: Бакинской, Т.Фрунзе, Л.Толстого, Московской, Манаса, Ч.Айтматова и Байтик Батыра. В 2022 году планируем заменить 14 км.

В столице контактную сеть троллейбусов обслуживает служба энергохозяйства троллейбусного управления. Диспетчеры координируют плановые и аварийные работы в контактной сети и на тяговых подстанциях. В процессе своей работы они взаимодействуют с диспетчером электросетей города, но только по вопросам внешнего электроснабжения тяговых подстанций.

Любой обрыв проводов потенциально опасен. Поэтому оказавшись в зоне обрыва, не приближайтесь к оборванному контактному проводу или элементам подвески. Отдалитесь от угрозы на безопасное расстояние и уведомите центральную диспетчерскую службу по номерам: 0312 657542, 657540 или пишите на WhatsApp: 0990 306 076, 0555 330 031.

Аварийные службы контактной сети городского электротранспорта оперативно в любых погодных условиях устраняют повреждения.


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URL: https://www.vb.kg/413936
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, Бишкек, Кыргызстан
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