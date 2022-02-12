Уроки дружбы и толерантности предлагают проводить в школах Кыргызстана

В Бишкеке состоялся Молодежный антитеррористический форум "Вместе за жизнь", сообщают организаторы форума.

В формате открытой дискуссии участники обсудили вопросы профилактической и разъяснительной работы с молодежью на тему противодействия идеям радикализма и экстремизма. В работе форума приняли участие представители Посольства России в Кыргызстане, Русского дома в Бишкеке, Духовного Управления мусульман, Русской Православной церкви, Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР, представители СМИ, независимые эксперты, школьники и студенты столичных образовательных организаций.

Также была принята резолюция, в которой были три ключевых пункта:

обучение священнослужителей из КР в России; участники обратились к властям Кыргызстана предложить Министерству образования и науки КР проводить во всех образовательных учреждениях уроки дружбы и толерантности; группа участников попросила руководство страны предложить Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР поддержать разработанные на форуме мероприятия для молодежи, в которых заложены основы межнациональной и межконфессиональной дружбы и во второй половине форума участники разделились на мини-группы, в которой разработали идеи к этим мероприятиям.

Основной задачей проведения подобных встреч организаторы видят в поддержании межнационального и межконфессионального диалога, в объединении усилий в снижении социальной напряженности среди молодежи.