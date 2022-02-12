Уроки дружбы и толерантности предлагают проводить в школах Кыргызстана

В Бишкеке состоялся Молодежный антитеррористический форум "Вместе за жизнь", сообщают организаторы форума.
В формате открытой дискуссии участники обсудили вопросы профилактической и разъяснительной работы с молодежью на тему противодействия идеям радикализма и экстремизма. В работе форума приняли участие представители Посольства России в Кыргызстане, Русского дома в Бишкеке, Духовного Управления мусульман, Русской Православной церкви, Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР, представители СМИ, независимые эксперты, школьники и студенты столичных образовательных организаций.
Также была принята резолюция, в которой были три ключевых пункта:
Основной задачей проведения подобных встреч организаторы видят в поддержании межнационального и межконфессионального диалога, в объединении усилий в снижении социальной напряженности среди молодежи.