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Уроки дружбы и толерантности предлагают проводить в школах Кыргызстана

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке состоялся Молодежный антитеррористический форум "Вместе за жизнь", сообщают организаторы форума.

В формате открытой дискуссии участники обсудили вопросы профилактической и разъяснительной работы с молодежью на тему противодействия идеям радикализма и экстремизма. В работе форума приняли участие представители Посольства России в Кыргызстане, Русского дома в Бишкеке, Духовного Управления мусульман, Русской Православной церкви, Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР, представители СМИ, независимые эксперты, школьники и студенты столичных образовательных организаций.

Также была принята резолюция, в которой были три ключевых пункта:

  1. обучение священнослужителей из КР в России;
  2. участники обратились к властям Кыргызстана предложить Министерству образования и науки КР проводить во всех образовательных учреждениях уроки дружбы и толерантности;
  3. группа участников попросила руководство страны предложить Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР поддержать разработанные на форуме мероприятия для молодежи, в которых заложены основы межнациональной и межконфессиональной дружбы и во второй половине форума участники разделились на мини-группы, в которой разработали идеи к этим мероприятиям.

Основной задачей проведения подобных встреч организаторы видят в поддержании межнационального и межконфессионального диалога, в объединении усилий в снижении социальной напряженности среди молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/413937
Теги:
молодежь, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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