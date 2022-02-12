Незаконно приватизированный дом культуры возвращен госудаству

Органами прокуратуры Ошской области в Ноокатском районе возвращен государству незаконно приватизированный дом культуры с земельным участком площадью 0,99 га. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры

Прокурорской проверкой установлено, что решением Ноокатского районного суда от 2008 года здание дома культуры Жаны-Ноокатского айыл окмоту с прилегающим земельным участком площадью 0,99 га незаконно признано частной собственностью У.Абдирахимовой.

По результатам рассмотрения кассационного представления прокуратуры района указанное решение районного суда отменено.

На основании акта прокурорского реагирования указанный недвижимый объект с земельным участком площадью 0,99 га стоимостью 69 миллионов 405 тысяч 700 сомов возвращен на баланс Жаны-Ноокатского айыл окмоту.