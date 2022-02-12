В Балыкчы до 25 февраля проходят учебно-тренировочные сборы военных КР

На горном учебном центре "Эдельвейс" города Балыкчы проводятся учебно-тренировочные сборы по горной подготовке с военнослужащими соединений и частей Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель сборов - повысить общефизическую подготовку и морально-волевые качества военнослужащих, закрепить навыки и умения личного состава в преодолении различных горных препятствий.

"В ходе занятий военнослужащие под руководством инструкторов отрабатывают учебные вопросы по технике преодоления горных препятствий, передвижению по ледяным и снежным участкам горной местности, по оказанию пострадавшим доврачебной медицинской помощи и организации их транспортировки подручными средствами", - говорится в сообщении.

В заключительные дни сборов участники осуществят восхождение на вершины различных категорий трудности.

Сборы продлятся до 25 февраля 2022 года.