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В Балыкчы до 25 февраля проходят учебно-тренировочные сборы военных КР

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- Алина Мамаева
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На горном учебном центре "Эдельвейс" города Балыкчы проводятся учебно-тренировочные сборы по горной подготовке с военнослужащими соединений и частей Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что цель сборов - повысить общефизическую подготовку и морально-волевые качества военнослужащих, закрепить навыки и умения личного состава в преодолении различных горных препятствий.

"В ходе занятий военнослужащие под руководством инструкторов отрабатывают учебные вопросы по технике преодоления горных препятствий, передвижению по ледяным и снежным участкам горной местности, по оказанию пострадавшим доврачебной медицинской помощи и организации их транспортировки подручными средствами", - говорится в сообщении.

В заключительные дни сборов участники осуществят восхождение на вершины различных категорий трудности.

Сборы продлятся до 25 февраля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/413946
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Министерство обороны
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