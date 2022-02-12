Пограничники пресекли незаконный провоз меди через госграницу

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ КР по Джалал-Абадской области пресекли незаконный провоз цветного металла через границу.

В ходе несения службы в местности Монол Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил автомашину Hyundai-Porter и троих граждан на лошадях.

Увидев пограничников, трое граждан на лошадях скрылись на территории Республики Узбекистан, бросив груз в мешках.

Водитель и пассажир автомашины были задержаны. Ими оказались граждане Кыргызской Республики У.С.у., 1991 г.р. и А.А.у., 1991 г.р.

При досмотре груза в 12-ти мешках пограничный наряд обнаружил цветной метал – медь.

По предварительным данным, стоимость задержанной меди составила 350 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.