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Республика Корея активизирует сотрудничество с КР в разных сферах

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстан, как известно, вошел в число приоритетных стран на ближайшие пять лет, с которыми Республика Корея начала активно развивать сотрудничество в разных сферах – медицине, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, образовании и других. Например, в пятницу Кыргызский государственный университет посетила делегация известного университета Кемён из города Тэгу Республики Корея во главе с деканом международного отдела г-жой Ким Сонджунг.

По традиции гостей встретили нашими знаменитыми боорсоками студенты КНУ в национальных костюмах Республики Корея. И усталость членов корейской делегации, которая приехала в университет что называется с корабля на бал – прямо из аэропорта, как рукой сняло от теплого приема.

"Меморандум о сотрудничестве между КНУ и университетом Кемён был подписан еще в 2013 году, но оно набирает обороты, особенно в последнее время, - сказал vb.kg ректор Кыргызского государственного университета Канат Садыков. – Сотрудничество нашего учебного заведения и университета Кемён приобретает устоявшийся характер. От мелких проектов мы переходим к большому проекту по информационно-коммуникационным технологиям. И надеемся, что этот визит наших коллег будет полезным и успешным для обоих университетов".

"При поддержке посольства Кореи в КР полностью были оснащены аудио–, видеоаппаратурой три класса для изучения языка на 50 тысяч долларов в нашем университете. С одним из них в городе Кемен КНУ дружит уже много лет. Во время пика пандемии у нас корейские коллеги поддержали студентов и профессорско-преподавательский состав, передав 9 тысяч масок на десять тысяч долларов и оборудование для дистанционного обучения, - рассказал vb.kg начальник департамента международного сотрудничества КНУ Бактыбек Келдибеков. – К нам уже приезжал ректор университета Кемен, довольно частые гости и послы Республики Корея в Кыргызстане.

Как он подчеркнул, основной вопрос, который обсуждался на нынешней встрече, касался реализации проекта в области информационно-коммуникационных технологий.

Декан международного отдела университета Кемен Ким Сонджунг отметила, что у них

обучаются около 25 тысяч студентов почти по ста специальностям, более 1 тысячи из них - иностранные студенты. "И этот приезд еще более расширит наши контакты, - сказала vb.kg глава делегации госпожа Ким. - Университет Кемён имеет международные связи с университетами из Китая, США, Вьетнама, Франции, Испании, Польши, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана и вашей страной, с которой у наше страны складываются очень хорошие деловые связи, в том числе в области образования и науки".

В корейском центре КНУ представители университета Кемён встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом факультетов информационных и инновационных технологий и иностранных языков, здесь же состоялась церемония вручения стипендий университета Кемен "Dongsan-Kanat Sadykov Scholarship" в размере шести тысяч долларов талантливым студентам.

Стипендии по 300 долларов получили 10 студентов факультета информационных и инновационных технологий направления "Информационные технологии" и "Программная инженерия" и 10 студентов факультета иностранных языков направления "Лингвистика корейского языка".


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URL: https://www.vb.kg/413951
Теги:
КНУ, Южная Корея, образование, стипендия, студенты, информационные технологии
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