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Коал признали исчезающим видом

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- Алина Мамаева
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Власти Австралии признали коал видом, находящимся под угрозой исчезновения. Речь идет о популяциях в восточной части страны. Новый статус сделает приоритетными природоохранные программы, направленные на их защиту, пишет ScienceAlert.

Исчезающими коалы признаны в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а также в Австралийской столичной территории (ACT). Власти обеспокоены сложившейся там ситуацией, так как всего лишь десять лет назад у коал был статус уязвимого вида.

Теперь чиновники будут разрабатывать программы восстановления среды обитания коал и оценивать заявки на освоение земель с точки зрения антропогенного воздействия на вид.

По оценкам властей, в стране обитает 180 тысяч коал. Зоозащитники сообщают всего о 50-80 тысячах особей. Точное количество животных неизвестно.

Коалам угрожают болезни и лесные пожары. По данным Всемирного фонда дикой природы, во время стихийных бедствий в 2019 и 2020 годах погибли или пострадали более 60 тысяч этих животных. Правительство планирует выделить на программу спасения коал 35 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/413956
Теги:
Австралия, экология, мировые новости
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