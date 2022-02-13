Коал признали исчезающим видом

Власти Австралии признали коал видом, находящимся под угрозой исчезновения. Речь идет о популяциях в восточной части страны. Новый статус сделает приоритетными природоохранные программы, направленные на их защиту, пишет ScienceAlert.

Исчезающими коалы признаны в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а также в Австралийской столичной территории (ACT). Власти обеспокоены сложившейся там ситуацией, так как всего лишь десять лет назад у коал был статус уязвимого вида.

Теперь чиновники будут разрабатывать программы восстановления среды обитания коал и оценивать заявки на освоение земель с точки зрения антропогенного воздействия на вид.

По оценкам властей, в стране обитает 180 тысяч коал. Зоозащитники сообщают всего о 50-80 тысячах особей. Точное количество животных неизвестно.

Коалам угрожают болезни и лесные пожары. По данным Всемирного фонда дикой природы, во время стихийных бедствий в 2019 и 2020 годах погибли или пострадали более 60 тысяч этих животных. Правительство планирует выделить на программу спасения коал 35 миллионов долларов.