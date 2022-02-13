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Малоимущие семьи города Ош получат уголь от кувейтского фонда

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- Алина Мамаева
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Кувейтский благотворительный фонд "Ас-Сафа" по инициативе мэрии города Ош в целях поддержки малоимущих граждан и оказания помощи социально уязвимым слоям населения города Ош передал 200 тонн угля (Алайское месторождение) нуждающимся гражданам. Об этом сообщает пресс-служба ошского муниципалитета.

В мероприятиях по распределению угля во все МТУ города приняли участие вице-мэр города Ош Сонунбек Джунусбаев, депутат городского кенеша Бакай Жолдошбаев, представитель международной благотворительной организации "Ас-Сафа" в городе Ош Алтынбек Ташиев.

Сонунбек Джунусбаев от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова, жителей города выразил слова благодарности представителям указанного фонда, отметив их вклад в поддержку социально уязвимых слоев населения.

Уголь будет распределяться через МТУ и квартальные комитеты на местах.

Как отметил представитель фонда, в дальнейших планах также ожидается поступление 100 тонн угля для нуждающихся граждан Оша.


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URL: https://www.vb.kg/413959
Теги:
Ош, уголь
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