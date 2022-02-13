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В Кыргызстане почти в 2 раза выросло число государственно-частных проектов

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане портфель проектов ГЧП увеличен до 1 миллирада долларов. Об этом в рамках Коллегии в Министерстве экономики и коммерции заявил директор Центра государственно-частного партнерства Санжар Болотов.

Он отметил, что в 2021 году был увеличен портфель проектов ГЧП с 32 до 55 на общую сумму более 1 миллиарда. Реализуются проекты в таких важных сферах, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, транспорт и развитие городов.

"В целях создания правовых гарантий и защиты инвестиций разработан законопроект, ограничивающий проверки со стороны правоохранительных и других контролирующих органов по проектам ГЧП. Введен временный мораторий на проверки национальных инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства сроком на 5 лет", - сказал он.

Основными направлениями развития деятельности Центра ГЧП в 2022 году станут модернизация аэропорта "Манас", строительство солнечных электростанции мощностью 300 мвт; строительство тоннеля на перевале "Тоо-Ашуу"; внедрение информационной системы электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов; строительство альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль.


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URL: https://www.vb.kg/413961
Теги:
ГЧП, Кыргызстан, экономика
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