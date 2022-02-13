Кыргызский боец MMA половину гонорара отдал спортсмену из Таджикистана

Половину своего гонорара за победу на турнире Hardcore Fighting Championship MMA попросил отдать таджикскому спортсмену спортсмен из Кыргызстана Марсель Нурланбек уулу.

Нурланбек выиграл бой у российского спортсмена Григория Беляева, кандидата в мастера спорта по боевому самбо. Нурланбек, мастер спорта по боевому самбо, в первом раунде терпел поражение от российского спортсмена, однако на второй минуте второго раунда смог выполнить болевой прием и заставить противника сдаться.

После поединка Нурланбек взял микрофон и попросил, чтобы половину его гонорара отдали таджикскому спортсмену Камилу Хасанову по прозвищу Карате, так как у того тяжело болеет мать и ему нужны деньги на лечение.