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Кыргызский боец MMA половину гонорара отдал спортсмену из Таджикистана

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- Алина Мамаева
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Половину своего гонорара за победу на турнире Hardcore Fighting Championship MMA попросил отдать таджикскому спортсмену спортсмен из Кыргызстана Марсель Нурланбек уулу.

Нурланбек выиграл бой у российского спортсмена Григория Беляева, кандидата в мастера спорта по боевому самбо. Нурланбек, мастер спорта по боевому самбо, в первом раунде терпел поражение от российского спортсмена, однако на второй минуте второго раунда смог выполнить болевой прием и заставить противника сдаться.

После поединка Нурланбек взял микрофон и попросил, чтобы половину его гонорара отдали таджикскому спортсмену Камилу Хасанову по прозвищу Карате, так как у того тяжело болеет мать и ему нужны деньги на лечение.


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URL: https://www.vb.kg/413969
Теги:
спорт, Таджикистан, Кыргызстан
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