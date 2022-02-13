В Казахстане возбудили 170 дел о пытках задержанных после январских событий

В Казахстане возбудили 170 дел о пытках задержанных и превышении власти силовиками во время январских волнений. Об этом рассказал генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов на совещании Совбеза.

По его данным, всего в прокуратуру поступило 305 жалоб на действия правоохранителей, но по 62 обращениям "нарушения не подтвердились". В пресс-релизе не уточняется, что произошло по остальным 73 жалобам о пытках.

12 февраля прошло заседание совета безопасности во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На заседании генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов отчитался о расследовании 3 024 уголовных дел по итогам январских событий. Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 177 дел о массовых беспорядках и актах терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 подозреваемых. Среди задержанных есть 24 члена ОПГ, 113 человек имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. 109 задержанным заменили арест на подписку о невыезде и личное поручительство.