Сырую курицу, лук, грибы и яйца эксперты рекомендуют не мыть

Из соображений гигиены часто предпочтительнее мыть фрукты и овощи перед употреблением. Но действует ли это правило для всех, пишет издание Foodstrend.

Яблоки, помидоры, салат или даже рис... Прежде чем приступить к приготовлению еды, существует большое количество продуктов, которые рекомендуется помыть или хотя бы положить под воду. Из соображений гигиены, а также для того, чтобы избавиться от остатков пестицидов, этот шаг иногда даже неизбежен. Однако следует ли мыть все продукты перед приготовлением или употреблением? В действительности этот жест иногда может оказаться бесполезным или даже иметь эффект, противоположный желаемому.

Курица

На первом месте в списке продуктов, которые никогда не следует мыть, стоит курица. Если, когда вы распаковываете свою курицу, вам кажется, что ее необходимо помыть, знайте, что вы на неверном пути. Сырая курица очень хрупкая и уже содержит большое количество бактерий в своей мякоти. Когда вы моете его, вы позволяете бактериям размножаться по всей его поверхности. Однако эти бактерии не всегда чувствительны к теплу и могут не погибнуть во время приготовления пищи. Это реальная проблема для здоровья, поскольку размножение бактерий может быть причиной таких инфекций, как сальмонеллез или E. Coli. Если вы действительно хотите очистить курицу перед приготовлением, предпочтите ополаскивание лимонным соком или уксусом.

Яйца

По причинам, аналогичным куриным, настоятельно рекомендуется не мыть яйца. Вопреки тому, что можно подумать, яичная скорлупа не является 100-процентным герметичным барьером. Он даже довольно пористый. Когда вы моете яйца, вы разрушаете защитную пленку, покрывающую их. Однако, когда голая оболочка вступает в контакт с водой, она подвергается размножению бактерий. Опять же, существует риск заражения сальмонеллой, которого можно легко избежать. Если ваше яйцо немного грязное и вас это очень беспокоит, вы всегда можете почистить скорлупу маленькой щеточкой, прежде чем хранить его или открывать на завтрак.

Грибы

Нередко, купив грибы на рынке, вы обнаруживаете, что они все еще полны почвы. Однако есть грязь не очень привлекательно. Поэтому первым делом необходимо промыть грибы большим количеством воды, чтобы избавить их от грязи. За исключением того, что когда вы моете свежие грибы, они реагируют точно так же, как губка для мытья посуды: они впитывают воду. К сожалению, став водянистыми, они становятся безвкусными и неинтересными в рецепте. Как правило, грибы, которые вы покупаете, прошли пастеризацию и поэтому уже достаточно чистые. Вы можете срезать стебель, чтобы избежать попадания земли на тарелку, и почистить головку, чтобы удалить остатки.

Лук

Лук попадает к вам домой уже хорошо защищенным довольно толстым слоем кожицы. Прежде чем плакать, нарезая лук на полоски, необходимо очистить его от кожицы и выбросить в мусорное ведро. Именно этот жест освобождает вас от прохождения лука под водой. Любая грязь, которую они могли удержать, прилипала к их внешней поверхности и поэтому не имела контакта со съедобной частью. Однако вы можете положить их под воду или в воду, чтобы уменьшить их воздействие на слезные железы.

Авокадо

Под черной зернистой кожурой скрывается вполне безопасная мякоть авокадо. Его кожа настолько плотная, что действует как барьер против всех внешних агрессивных факторов и против пестицидов. Это делает сам принцип стирки бесполезным. Не говоря уже о том, что если в авокадо случайно попадет вода и вы охладите его перед употреблением, велика вероятность того, что мякоть почернеет в два раза быстрее. Поэтому для этой пищи не используйте ящик с раковиной. Просто разрежьте его и выньте косточку, чтобы насладиться его вкусом в полной безопасности!

Нет необходимости мыть фрукты, кожура которых не употребляется в пищу.

Так же, как лук и авокадо, определенное количество фруктов попадает в ваш дом все еще под защитой своей кожицы. Последние не съедобны, поэтому их необходимо удалить и выбросить, прежде чем можно будет получить доступ к плодам. Это означает, что часть, которую вы собираетесь съесть, полностью здорова, так как она была защищена кожей от всех потенциальных внешних опасностей. Не нужно мыть апельсины, киви, дыни, бананы и даже манго. Кожура этих фруктов очень хорошо изолирует их от микробов и пестицидов. Очевидно, что если вы хотите сделать это в любом случае, то риск развития инфекций отсутствует.