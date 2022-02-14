В Узбекистане предложили оригинальный способ борьбы с пробками

Лидер Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил новый способ борьбы с пробками. Он считает, что рабочий день в госучреждениях должен начинаться с 8:30, а в вузах – с 10:00, сообщают СМИ.

"9 тысяч аварий за год, около 3 тысяч смертей, из них почти 600 – дети. Это трагедия, другого определения нет. Я считаю, что большую часть потока, вызывающего пробки на дорогах, составляют студенты. Почему бы не установить время начала работы в госорганах с 8:30, а в вузах – с 10:00? В результате нагрузка на общественный транспорт и автомагистрали снизится", – написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Депутат также заявил, что необходимо ужесточить наказание на нарушение ПДД, в том числе приговаривать нарушителей к тюремному заключению на два-три года, чтобы перевоспитать их.