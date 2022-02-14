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Двух больных от неминуемой смерти спасли хирурги России и Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Операции совместно провели директор института хирургии и онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России профессор Владимир Загайнов и заведующий кафедрой госпитальной хирургии КРСУ профессор Бахадыр Бебезов.

Одна из них - по поводу обширной резекции печени с резекцией магистральных сосудов и желчных протоков - вообще редчайшая даже в мировой хирургии и была проведена в нашей стране впервые. Операция длилась несколько часов и прошла успешно.

"Сложность такой операции в том, что всегда во время нее существует очень большой анестезиологический риск. Потому что печень отключается из кровотока, а значит, уменьшается приток крови к сердцу. У больного давление падает практически до нуля. В этой ситуации надо максимально быстро провести резекцию сосудов и желчных путей, чтобы восстановить кровообращение. Если давление упадет на длительное время, то сильно пострадает головной мозг", - пояснил в интервью vb.kg профессор Загайнов.

Вторая операция, по его словам, была по поводу рака поджелудочной железы. Год назад пациентку оперировали в одной из больниц Бишкека и признали неизлечимой. "И, как оказалось, желтуху ликвидировали, а опухоль осталась. Но больная оказалась операбельной! И мы ее тоже успешно прооперировали", - сказал известный российский хирург.

По словам профессора Владимира Загайнова, обе операции требуют опыта в их проведении, знания технологий при таких очень сложных, объемных вмешательствах. И, конечно, надо делать поправку на то, что Приволжский окружной медицинский центр - центр экспертного уровня. "Поэтому и в вашей стране целесообразно создавать специализированные центры по какой-то патологии. Это позволит быстрее набраться опыта моим коллегам и шагнуть вперед", - считает он.

На вопрос vb.kg о квалификации наших хирургов Владимир Загайнов ответил, что не может говорить обо всех. Но он с удовольствием работает с профессором Бахадыром Бебезовым и его командой, с которой оперировал во время прежних его приездов в нашу страну. "Они - отличные специалисты, просто профессионально выполняют свою работу. И именно они пригласили меня и на этот раз, чтобы воочую увидеть, поучаствовать в таких сложных операциях, преодолеть планку психологического барьера. И на этот раз мне ассистировал мой друг - профессор Бебезов, с которым мы с полуслова понимаем друг друга во время операции, а это о многом говорит. Но оснащение ваших операционных, отделений требует увеличения финансирования. Большая хирургия не может базироваться на том, что у вас есть", - отметил он.

"Кстати, у меня в аспирантуре учились трое молодых людей из Кыргызстана, которые тоже очень хорошо себя зарекомендовали. Они уже успешно работают. То есть кадровый потенциал в вашей стране достаточно сильный, но хирургической службе нужна поддержка государства", - добавил один из ведущих хирургов России.

На встрече с профессорско-преподавательским составом КГМА и нашими ведущими хирургами ректор Медакадемии Индира Кудайбергенова сказала, что ученый совет академии решил присвоить звание Почетного профессора КГМА Владимиру Загайнову за подготовку наших аспирантов, за уникальные лекции по новейшим технологиям в хирургии и за вклад в развитие хирургической службы в Кыргызстане.

В Кыргызстан, по словам профессора, он приезжает в шестой раз и уже как к себе домой. "Мы дружим с Бахадыром Хакимовичем уже восемь лет. Мне много приходится ездить и по России, и другим странам, где я также оперирую. И бывают случаи, когда видишь в операционной пустые глаза коллег. У ваших докторов они совершенно иные, в операционной всегда много народу.

Помню даже, что Бахадыр Бебезов, и его коллеги во время конференции гепатологов в Ташкенте в 2014 году сами подошли ко мне и сказали, что они хотели бы увидеть мои операции, о которых я докладывал, так сказать, вживую. И целой командой прилетели в Нижний Новгород перенимать опыт. То есть у меня в вашей стране есть родственные души.

И искренне говорю, что мне очень комфортно в Кыргызстане и хочется приезжать снова. И я, конечно, приеду обязательно. Тем более, что у нас с профессором Бебезовым есть, если можно так сказать, вектор движения - развить большую, как мы ее называем, тяжелую хирургию печени именно в Кыргызстане", - директор института хирургии и онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России.

"Мы благодарны Владимиру Евгеньевичу, когда он к нам прилетает на участие в научно-практических конференциях, он проводит и мастер-классы, успешно оперируя очень тяжелых наших пациентов. Эти операции считаются одними из самых сложных в абдоминальной хирургии, они у нас выполняются, но обьем вмешательства и технические подходы отличаются. После операции мы с ассистирующими хирургами доцентом Нурланом Мамашевым и Азимом Буларкиевым провели "разбор полетов" и еще раз убедились, что нужно расширять границы оперативных вмешательств. Но для этого, как сказал профессор Загайнов, нужно улучшить оснащение как диагностическое, так и операционное. Надо минимизировать операционные риски и соответственно осложнения", - сказал vb.kg профессор Бахадыр Бебезов.

По его словам и в Нижнем Новгороде профессор Загайнов прооперировал и спас несколько десятков больных направленных из Кыргызстана.

"Я убежден, что хирург должен делать все, что может сделать. А если не может сделать, то надо позвать того или направить туда, кто может. Если хирург во время сложнейшей операции пытался помочь больному, а произошло осложнение в силу технических условий, его нельзя наказывать, потому что в следующий раз он не будет пытаться, он просто зашьет больного - и все, и будет прав. Это тупик!

Задача хирурга - бороться за жизнь больного, а не думать о своей репутации. Он не должен во время операции думать: что мне будет, если случится осложнение? Он должен думать о том, что он должен сделать все, чтобы спасти этого больного", - считает один из ведущих хирургов нашей страны Бахадыр Бебезов.


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URL: https://www.vb.kg/413979
Теги:
операция, Россия, хирургия, больница, врачи
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