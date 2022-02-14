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На авторынке в Военно-Антоновке милиция проводит профилактические работы

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- Айжан Мамбеталиева
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Органами внутренних дел Сокулукского района усиленно проводятся профилактические мероприятия в районе авторынка, расположенного в селе Военно-Антоновка. Также на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия среди местных жителей.

Сотрудники милиции проводят беседы с гражданами по сохранности своего имущества, в том числе денежных средств от посягательств недобросовестных граждан и мошенников.

Кроме того, сотрудники милиции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и правила парковки своих автотранспортных средств.

Каждые выходные такие встречи с населением проводятся сотрудниками ОВД Сокулукского района в целях предотвращения каких-либо преступлений и правонарушений.


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URL: https://www.vb.kg/413981
Теги:
ГУВД, МВД, рынок, Чуйская область, профилактика
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