На авторынке в Военно-Антоновке милиция проводит профилактические работы

Органами внутренних дел Сокулукского района усиленно проводятся профилактические мероприятия в районе авторынка, расположенного в селе Военно-Антоновка. Также на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия среди местных жителей.

Сотрудники милиции проводят беседы с гражданами по сохранности своего имущества, в том числе денежных средств от посягательств недобросовестных граждан и мошенников.

Кроме того, сотрудники милиции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и правила парковки своих автотранспортных средств.

Каждые выходные такие встречи с населением проводятся сотрудниками ОВД Сокулукского района в целях предотвращения каких-либо преступлений и правонарушений.