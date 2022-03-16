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Прошел концерт в честь 30-летия дипотношений между КР и Францией

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- Назгуль Абдыразакова
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15 марта в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева прошел торжественный концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Францией.

Торжественный вечер открыл чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус. В мероприятии участвовали государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, депутаты ЖК КР, общественные и политические деятели, аккредитованные в Кыргызстане дипломаты и представители международных организаций и другие.

Зрители могли насладиться концертом Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова под дирижерством народного артиста КР Рахатбека Осмоналиева. Музыканты исполняли произведения известных французских и кыргызских композиторов (Жорж Бизе, Клод Дебюсси, Шарль Гуно, Атай Огонбаев, Муратбек Бегалиев, Калый Молдобасанов и др.).


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URL: https://www.vb.kg/413985
Теги:
посольство, Франция, Кыргызстан, дипломатия
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