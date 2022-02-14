В США оправдали полицейских, застреливших кыргызстанца Нургазы Мамырова

В США оправдали полицейских, застреливших 27-летнего кыргызстанца Нургазы Мамырова, который работал дальнобойщиком. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление окружного прокурора округа Клинтон.

Окружной прокурор округа Клинтон опубликовал заявление о расстреле мужчины 5 октября 2021 года сотрудниками полиции штата в городке Грин.

Сообщается, что инцидент произошел сразу за остановкой для отдыха, расположенной рядом с отметкой 194 мили на межштатной автомагистрали 80. В отчете коронера говорится, что Мамыров скончался в 5:58 утра в результате множественных огнестрельных ранений.

"В то время, когда офицеры разрядили свое оружие, они обоснованно полагали, что и они, и их коллеги-офицеры находились в смертельно опасной ситуации, которая представляла собой угрозу как серьезных телесных повреждений, так и смерти", - написал окружной прокурор округа Клинтон Дэвид Страус.

Мамырова обвинили в попытке ограбления с применением огнестрельного оружия. Свидетель, который позвонил в Государственную полицию примерно в 3:45 утра, сказал, что Мамыров прострелил несколько окон своего грузовика, когда скрылся с места происшествия.

Мамыров якобы забаррикадировался внутри тракторного прицепа и отказывался от команды выйти из машины или высунуть руки за окно. Бойцы ПСП заявили, что отдали Мамырову более 20 команд, пытаясь вытащить его из машины.

Свидетели и видеонаблюдение показали, что Мамыров завел двигатель своего грузовика и отпустил воздушные тормоза в 5:51 утра. Затем он проехал через полосы с шипами и несколько автомобилей государственной полиции, сбив военнослужащего.

"Военнослужащий чуть не был раздавлен автомобилями, но отделался лишь травмой головы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что власти открыли огонь, когда Мамыров развернул свой грузовик и прорвался через баррикаду транспортных средств. Военнослужащие сказали, что грузовик Мамырова проехал примерно 321 фут, прежде чем он был выведен из строя.

"Исходя из моего изучения фактов и обстоятельств гибели Мамырова, сотрудники правоохранительных органов, причастные к этому инциденту, действовали разумно в сложившихся обстоятельствах и не несут уголовной ответственности за свои действия", - написал Страус.