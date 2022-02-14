СМИ: экс-главу МВД Кашкара Джунушалиева видели в Бишкеке

Экс-глава МВД Кашкар Джунушалиев находится в Бишкеке, сообщает издание "Азия Ньюс".

По данным СМИ, бывшего министра видели на улицах столицы. Его узнали, хотя он и прятал свое лицо под маской и кепкой.

Ранее адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщила в социальных сетях, что Генеральная прокуратура не может найти Джунушалиева, который проходит свидетелем по делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

Напомним: во время октябрьских событий 2020 года Кыргызстан покинули бывший министр МВД Кашкар Джунушалиев и экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.