Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Больше 40 браконьерских рыболовных сетей нашли в Тонском районе

171  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с работниками территориальных учреждений государственной охраны природы и заповедников продолжают работы по очистке водной поверхности озера Иссык-Куль от браконьерских рыболовных сетей.

Выходные дни работы проводились на побережье сел Оттук, Кара-Талаа и Кара-Шаар Тонского района. В ходе рейда сотрудники обнаружили более 40 бесхозных синтетических рыболовных сетей. Найденные браконьерские снасти уничтожили в установленном порядке.

Подобные рейды будут продолжаться согласно установленному графику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413992
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  