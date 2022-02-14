Больше 40 браконьерских рыболовных сетей нашли в Тонском районе

Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с работниками территориальных учреждений государственной охраны природы и заповедников продолжают работы по очистке водной поверхности озера Иссык-Куль от браконьерских рыболовных сетей.

Выходные дни работы проводились на побережье сел Оттук, Кара-Талаа и Кара-Шаар Тонского района. В ходе рейда сотрудники обнаружили более 40 бесхозных синтетических рыболовных сетей. Найденные браконьерские снасти уничтожили в установленном порядке.

Подобные рейды будут продолжаться согласно установленному графику.