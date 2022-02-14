В Кара-Балте подрались школьники 7 и 8 классов. Идет расследование.

13 февраля 2022 года примерно в 17 часов 21 минуту в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что на стадионе в городе Кара-Балте дерутся молодые ребята. Также в этот же день, но чуть позже поступило сообщение из территориальной больницы о том, что в больницу с телесными повреждениями поступил Д.А., 2007 года рождения. Данный факт был зарегистрирован ОВД Жайылского района.

По предварительным данным, выяснилось, что между учениками 7 и 8 классов нескольких школ Жайылского района произошла драка. В результате которой Д.А., 2007 года рождения, был доставлен в территориальную больницу.

Мать Д.А. обратилась с заявлением по факту принятия мер в отношении неизвестных лиц.

В настоящий момент сотрудниками милиции установлены все участники данного происшествия. Расследование продолжается. По материалу назначены экспертизы.