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В Иране прошел "День экономики Кыргызстана"

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- Светлана Лаптева
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Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран совместно с Палатой торговли и промышленности провинции Альборз Ирана в городе Карадж организовало мероприятие "День экономики Кыргызстана: торгово-экономические и инвестиционные возможности".

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный Полномочный Посол Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран Турдакун Сыдыков, председатель Палаты торговли провинции Альборз Ирана Пархам Резаи, представители органов местного самоуправления и иранские предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с кыргызскими компаниями.

В ходе мероприятия Посол КР в ИРИ Т. Сыдыков проинформировал бизнес-сообщество провинции Альборз Ирана об инвестиционном климате, о механизмах защиты инвесторов в КР и провел презентацию более 50 перспективных инвестиционных проектов в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и туризма Кыргызстана.

Посол КР призвал иранских предпринимателей инвестировать в инфраструктурные социально-экономические проекты, нацеленные на развитие регионов Кыргызской Республики и обратил внимание участников на перспективность создания совместных промышленных предприятий на территории Кыргызстана с целью реализации готовой продукции на рынке стран ЕАЭС, СНГ, ЕС (в рамках статуса ВСП+) и ВТО.

Представителей бизнес кругов Ирана заинтересовало либеральное законодательство Кыргызстана о порядке открытия компании, налоговые, валютные режимы и деятельность свободных экономических зон.

На мероприятии Посольством КР были распространены печатные материалы и показаны видеролики об инвестиционном и туристическом потенциале КР.

Мероприятие было приурочено к 30-летию установлению дипломатических отношений между Кыргызстаном и Ираном.


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URL: https://www.vb.kg/413999
Теги:
Иран, Кыргызстан
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