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Валентина Матвиенко посетит Душанбе с официальным визитом

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- Бакыт Стамов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Таджикистан с официальным визитом 24-25 февраля. Об этом сообщил ТАСС в четверг посол России в республике Игорь Лякин-Фролов.

"В течение 24-25 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко проведет ряд встреч: с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателями верхней и нижней палат парламента республики Рустамом Эмомали и Махмадтоиром Закирзода", - сказал он.

По словам российского посла, в повестке запланировано обсуждение вопросов двустороннего взаимодействия России и Таджикистана, развития межпарламентских связей. "Планируется участие Матвиенко в Российско-таджикском межпарламентском форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между регионами двух стран, а также посещение строительной площадки в Душанбе, где возводится одна из пяти российских школ, строящихся в Таджикистане", - отметил Лякин-Фролов. Он добавил, что в российскую делегацию войдет группа сенаторов, представители министерств экономического блока и предприниматели.


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URL: https://www.vb.kg/414005
Теги:
Россия, Таджикистан
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