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Турция снижает налоги на основные продукты питания для борьбы с инфляцией

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- Умар Тамашев
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Президент Турции Эрдоган объявил о значительном снижении налогов на основные продукты питания, поскольку страна сталкивается с бешеной инфляцией и многочисленными протестами из-за снижения уровня жизни. Об этом сообщает Business-standard.com.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что налог на добавленную стоимость будет снижен до 1 процента с 8 процентов на покупки продуктов питания. Эрдоган сказал, что в дополнение к налоговой скидке правительство "ожидает", что пищевые компании снизят цены на 7 процентов.

По его словам, эти продукты играют значительную роль в инфляции.

Официальные данные за январь показали, что инфляция выросла до ошеломляющих 48,69 процентов, хотя независимые эксперты утверждают, что истинная цифра намного выше, более 115 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/414009
Теги:
инфляция, Турция, цены, Реджеп Эрдоган
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