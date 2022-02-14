В Панфиловской дивизии построят здание нового штаба, музей, Аллею Славы

В Панфиловской дивизии,на территории военного городка министр обороны КР генерал-майор Бактыбек Бекболотов заложил капсулу под строительство здания нового штаба.

В своем выступлении министр отметил, что на территории части будут построено здание щтаба, служебных помещений, где будет размещен и музей легендарной дивизии. а за пределами в жилом городке расположится Аллея Славы имени генерала-майора И.В. Панфилова, аллея панфиловцев.

"Строительство планируется завершить до конца текущего года. Решили символически заложить в основание строительства капсулу. Оставляя сегодняшнее послание нашим потомкам, мы желаем продолжить лучшие традиции службы в Вооруженных Силах КР, честно выполнять служебные обязанности на благо нашего Отечества", - сказал Бекболотов

Командир дивизии полковник Урмат Исаков подчеркнул что они активно намерены сотрудничать с местным населением, ветеранами войн и локальных конфликтов, миротвоцами, афганцами, баткенцами, офцерами запаса.

"В наши дни важно чтобы в обществе было понимание важности военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к армии. Участвовать в этой совместной с обществом работе мы приглашаем ветеранов Панфиловской дивизии, которые в разные времена служили в Панфиловской дивизии, родственников, погибших и пропавших без вести воинов-панфиловцев. Мы будем рады работе с исследователями истории Панфиловской дивизии", - сказал командир дивизии Исаков.

Отметим, на церемонии закладки капсулы присутствовали: мэр города Балыкчы Аманат Сыдыков, председатель Совета ветеранов войны, Вооруженных сил КР, правоохранительных органов и тружеников тыла города Балыкчы Токтогул Мамбеталиев, ректор Международного университета науки и бизнеса Чолпон Алкадырова.