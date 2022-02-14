В Москва пройдет первая выставка-ярмарка кыргызских строительных компаний

С 6 по 9 мая в Москве пройдет Первая специализированная выставка-ярмарка отечественных строительных компаний. Ее цель – поддержка наших соотечественников, проживающих и работающих в России ради того, чтобы приобрести собственное жилье на родине.

Выставка-ярмарка пройдет в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Организовать столь масштабное мероприятие взялась сплоченная команда профессионалов-единомышленников в сфере недвижимости при поддержке Совета Кыргызской Диаспоры в Москве и девелоперской компании EDEM DEVELOPMENT.

Ожидается, что это интересное событие посетят высокопоставленные представители посольства Кыргызской Республики и крупные российские чиновники, общественные деятели, а также представители кыргызских диаспор из разных регионов Российской Федерации.

Данная ярмарка - первый социально-ориентированный проект международного уровня, который будет проведен при поддержке Совета Кыргызской Диаспоры в Москве. К участию в мероприятии организаторы приглашают все заинтересованные в сотрудничестве строительные компании. Первая специализированная выставка-ярмарка недвижимости предоставляет строительным компаниям отличную возможность заявить о себе, как о надежных застройщиках, привлечь потенциальных инвесторов, продать максимальное количество квартир и таким образом выйти на новый уровень.

EDEM DEVELOPMEN, как организатор данного события в рамках ярмарки готов подписать меморандумы о сотрудничестве со строительными компаниями в целях продвижения их услуг на российском рынке и среди наших соотечественников.