Лечимся у частников: как пациентам защитить свои интересы - советы адвоката

Адвокат Арсен Амбарян рассказал vb.kg что не так с юридической точки зрения в историях взаимоотношений пациентов с частными клиниками Кыргызстана.

О чем говорят их истории?

По словам эксперта, из рассказов пациентов, пострадавших от действий врачей частных клиник можно сделать следующие выводы:

они не заключали договор на оказание медицинских услуг или невнимательно его прочли перед подписанием; не подписывали информированное согласие, или это согласие не было полным и не информированным; в клинике отсутствует процедуры внутреннего контроля качества медицинских услуг; главный врач клиники, не контролирует качество и безопасность предоставляемых услуг; Министерство здравоохранения не осуществляет контроль качества и безопасности медицинских услуг в частных клиниках.

"Содержание сайтов некоторых бишкекских частных медицинских клиник подтверждает мои предположения. Информация на сайтах не дает пациенту достаточной информации о статусе клиники, его персонале, процедурах контроля качества и безопасности медицинских услуг, стандартных формах договора и добровольного информированного согласия", - говорит адвокат.

Он подчеркивает, что добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство – критически важный документ.

"Его отсутствие или согласие "на все", или витиеватое и запутанное изложение в нем ключевых аспектов конкретного медицинского вмешательства и его последствий, граничит с мошенничеством и не может признаваться добровольным и информированным согласием. Недавно я ознакомился с подобным документом, в котором клиника информировала пациента, что не отвечает за результат вмешательства, даже за негативный результат и не возмещает понесенные затраты. Все это свидетельство как минимум бесконтрольности", - считает Арсен Амбарян.

Что должен знать пациент?

Адвокат рекомендует клиентам как частных, так и государственных клиник, в ходе консультаций перед серьезным медицинским вмешательством, получать следующую информацию с внесением ее в бланк добровольного информированного согласия:

Точный диагноз, установленный клиникой или лечащим врачом и показания для медицинского вмешательства Описание методов и этапов медицинского вмешательства Цель медицинского вмешательства Противопоказания для медицинского вмешательства (абсолютные и относительные) Возможные осложнения и последствия медицинского вмешательства Возможные альтернативные варианты медицинского вмешательства Предполагаемый результат после предлагаемого медицинского вмешательства Описание последующей симптоматики и осложнений Вероятность изменения тактики и плана лечения Что будет в случае отказа пациента от медицинского вмешательства

"Получив подобную письменную информацию по этим аспектами согласие на вмешательство можно считать информированным. Кстати, в подробном информировании пациента и его информированности должны быть заинтересованы прежде всего сами врачи", - говорит Амбарян.

Как должна развиваться ситуация с теми пациентами, которые уже пострадали?

"Пострадавшим должны выплатить компенсацию за причиненный вред, в том числе и моральный. Гражданский кодекс Кыргызской Республики об этом недвусмысленно говорит: "Вред, причиненный личности или имуществу гражданина…подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. (ст. 993) Вместе с тем, законом установлена презумпция вины причинителя вреда, что предполагает, что доказательства отсутствия его вины возложена на самого причинителя вреда. Пациент не должен доказывать вину причинителя вреда, она – презюмируется", - объясняет адвокат.

В это же время, как считает адвокат, Министерство здравоохранения должно провести экспертизу качества оказанных медицинских услуг, так как законом "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике" на Министерство возложена аккредитация физических и юридических лиц, занимающихся медицинской деятельностью, лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, управление качеством медико-санитарной помощи (т.е. установление стандартов качества) и контроль качества медико-санитарной помощи, оказываемой субъектами частной медицинской деятельности.

"Министерство должно назначить экспертизу качества оказанных услуг. Министерство должно выполнить функцию, возложенную на него законом в целях охраны здоровья граждан. Но Министерство засунуло голову в песок и делает вид что ничего не происходит", - констатирует адвокат.

Ошибка или халатность?

По мнению Арсена Амбаряна, в случае совершения врачебной ошибки врач не должен сидеть в тюрьме.

"Конечно, важно понять, а что собственно понимать под врачебной ошибкой? Очевидно, что использование нестерильного инструмента повлекшее инфицирование пациента, скорее всего, не врачебная ошибка. Есть врачебная ошибка (добросовестное заблуждение) и есть халатность (невыполнение должностных инструкций). Отличить одно от другого может только медицинское сообщество. Так что должны быть эксперты-врачи. Уважаемые и независимые. Ни от кого и ни от чего. Они и должны давать подобную оценку", - считает он.

По словам Амбаряна, в КР нет механизма для справедливой оценки действий врача.

"Пока ситуация такова: Министерство, медицинское сообщество, вместе с медицинскими экспертами выгораживает своих, а пациенты жаждут "крови" врачей. При этом, никто не задумывается о том, что других врачей у нас нет и не будет. И если не исправлять системные проблемы, то те медики, что сейчас работают в КР, просто перестанут оперировать людей, если есть хоть малейший риск, тем самым пациентов полностью лишая шансов на здоровье и даже жизнь", - говорит адвокат.

Что делать?

Сейчас в стране проводится масштабная реформа законодательства, в том числе и в области здравоохранения. И это, как убежден Арсен Амбарян, хорошая возможность исправить системные проблемы.

"По закону Министерство здравоохранения монополизировало в себе функции: аккредитации, лицензирования, организации контроля и контроля качества медицинских услуг и медицинской экспертизы. Вы верите, что в таких условиях пациент способен добиться справедливости в условиях монополии одного органа с одной стороны и при отсутствии государственного органа по защите прав пациентов и потребителей с другой? Потребитель медицинских услуг оставлен один на один с настоящим монстром", - резюмирует адвокат.

Он считает, что Министерство здравоохранения не должно быть лицензиаром, экспертом, судьей и палачом в одном лице. Эксперт предлагает в рамках работы над новым законодательством демонополизировать эту деятельность, оставив за министерством функции арбитра. Законы и подзаконные акты должны установить правила игры, а министерство должно наблюдать за тем, как эти правила соблюдаются. Кроме того, экспертные подразделения министерства здравоохранения нужно передавать в Государственную экспертную службу, во многом демонополизировав саму экспертную медицинскую деятельность.

"Сегодня как грибы после дождя появляются медицинские центры. Чаще всего они образованы в виде ОсОО - коммерческих структур. Уставной капитал этих коммерческих структур неизвестен, но он должен быть достаточен для удовлетворения требований пациентов. К примеру, государство выплачивает компенсацию семьям погибших в результате конфликта на границе в размере 1 миллиона сомов. В такую сумму государство оценивает жизнь человека. Но если для удовлетворения требований пациентов государственных или муниципальных медицинских учреждений здравоохранения возмещение вреда гарантируется казной государства, то такие же требования частных клиник должны быть гарантированы уставным капиталом, следовательно, уставной капитал медицинских центров должен быть не менее 1 миллиона сомов с постепенным его увеличением. Одновременно нужно активно внедрять страхование гражданской ответственности медицинских работников", - говорит Арсен Амбарян.

Также он отмечает, что необходимо упразднить все неясности и недоговоренности в законодательстве, что приводит к коррупции в медицине.

"Это касается, например, вопросов того, как проходят нострификацию (признание) диплома об образовании, лицензирование и аккредитацию иностранные специалисты, практикующие в КР? Того, какие стандарты и клинические протоколы и рекомендации используют и, каков их уровень знаний государственного языка?" - отмечает адвокат.

В целом, по его мнению, на сайте Министерства здравоохранения должна появиться полная информация для пациентов, юристов, экспертов о стандартах качества медицинской помощи, о перечнях сертифицированных иностранных специалистах и лицензированных юридических лиц, их уставные фонды и т.п.

"Информационная и правовая работа Министерства здравоохранения проводится на уровне отдаленного айыл окмоту", - констатирует эксперт.