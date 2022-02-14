Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

ООН заявила об освобождении похищенных в Афганистане активисток

147  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Движение "Талибан" освободило всех четырех афганских активисток, похищенных в январе.

Об этом Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила в Twitter в воскресенье, 13 февраля. Передает агентство aa.com.tr

Кроме того, освобождены родственницы активисток.

Как сообщает CentralAsia (CA), после акции 16 января в Кабуле против ущемления прав афганских женщин и обязательного ношения паранджи (бурки), талибы провели рейды по домам активисток.

Они увезли в неизвестном направлении четырех активисток - Таману Зарьяби Парияни, Паравану Ибрагимхель, Захру Мухаммади и Мурсал Айяр. Вместе с Парияни талибы увезли трех ее сестер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414029
Теги:
Афганистан, Талибан, женщины, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  