ООН заявила об освобождении похищенных в Афганистане активисток

Движение "Талибан" освободило всех четырех афганских активисток, похищенных в январе.

Об этом Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила в Twitter в воскресенье, 13 февраля. Передает агентство aa.com.tr

Кроме того, освобождены родственницы активисток.

Как сообщает CentralAsia (CA), после акции 16 января в Кабуле против ущемления прав афганских женщин и обязательного ношения паранджи (бурки), талибы провели рейды по домам активисток.

Они увезли в неизвестном направлении четырех активисток - Таману Зарьяби Парияни, Паравану Ибрагимхель, Захру Мухаммади и Мурсал Айяр. Вместе с Парияни талибы увезли трех ее сестер.