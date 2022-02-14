Ученые создали VR-тренажер для восстановления обоняния после COVID-19

Российские ученые создали VR-тренажер для восстановления обоняния, потерянного после перенесенного коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице Самарского государственного медицинского университета.

Аппаратно-программный комплекс ReviSmell впервые был представлен на выставке "Здравоохранение", проходившей в рамках "Российской недели здравоохранения" в Москве.

Тренажер предназначен для диагностики нарушений обоняния и его реабилитации с помощью ольфакторного тренинга – вдыхания ароматических веществ с применением виртуальной реальности. Принцип работы ReviSmell основан на активации обонятельного рецептора, реконструкции нейронных связей и улучшении "обонятельной" памяти.

"Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента – узнавать их. Обонятельные расстройства – частый симптом COVID-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много. Сегодня готовых решений нет, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Мы же пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти", - объясняет заведующая кафедрой оториноларингологии имени академика РАН И. Б. Солдатова СамГМУ Татьяна Владимирова.