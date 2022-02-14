В Бишкеке простились с генерал-лейтенантом милиции Молдомусой Конгантиевым

Сегодня, 14 февраля, в Бишкеке проводили в последний путь экс-министра внутренних дел КР, генерал-лейтенанта милиции Конгантиева

Молдомусу Ташболотовича. Гражданская панихида состоялась сегодня у Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

На церемонии прощания присутствовали Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров,

спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, генпрокурор Курманкул Зулушев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, председатель Клуба генералов Садырбек Дубанаев, председатель Совета ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев, главы государственных организаций, руководство и сотрудники МВД, ветераны органов внутренних дел, общественные деятели, родные и близкие генерала.

На панихиде выступил министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков.

"Сегодня мы с глубокой скорбью провожаем в последний путь человека с большой буквы, генерала кыргызской милиции Конгантиева Молдомусу

Ташболотовича. Молдомуса Ташболотович был настоящим милиционером, профессионалом своего дела, всегда неустанно трудился на ответственных должностях. Он проработал в органах внутренних дел более 30 лет, посвятил свою жизнь защите правопорядка, дослужился от рядового милиционера до министра. Его трудолюбие, настойчивость, человеческая доброта, заботливое отношение к своим подчиненным, умение как руководителя разбираться в каждом вопросе говорят о том, что его отличали дисциплинированность, высокая ответственность, профессионализм. В истории кыргызской милиции он запомнился как гордым, добросовестным, трудолюбивым генералом, хорошо знающим свое дело. Молдомуса Ташболотович внес весомый вклад в дело укрепления законности и правопорядка, повышения эффективности

деятельности органов внутренних дел, укрепления репутации", – сказал Улан Ниязбеков.

Он также отметил, что за время службы в органах внутренних дел Конгантиев проявил себя грамотным, ответственным и инициативным руководителем. Благодаря его усилиям были предприняты практические меры по всестороннему материально-техническому обеспечению, совершенствованию системы управления, созданию благоприятных условий.

Было построено жилье для сотрудников, созданы необходимые условия, построены здания в целях повышения эффективности работы,

повысилась заработная плата милиционеров. Его стараниями национальные виды спорта были подняты на более высокий уровень.

"Молдомуса Ташболотович оставил огромное наследие, его имя останется навечно в истории МВД и будет вписано золотыми буквами. Звезда его славы засияла еще ярче, вклад генерала в развитие государства, совершенствование деятельности органов внутренних дел, мы никогда не

забудем. Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах", - сказал министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Обращаясь к родным и близким Молдомусы Ташболовича, министр внутренних дел Улан Ниязбеков также отметил, что двери его кабинета

всегда открыты для них.

Экс-министр внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Молдомуса Конгантиев похоронен сегодня со всеми воинскими почестями на

Ала-Арчинском кладбище.