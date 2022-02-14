Каждый двенадцатый человек на земле хронически одинок

Австралийские ученые объявили о неутешительных результатах своих исследований. Они касались уровня глобального одиночества, которым страдает каждый 12-й житель планеты. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые провели метаанализ 57 исследований, которые сделали их коллеги в 113 странах в период с 2000 по 2019 годы. Ученых мужей интересовали показатели хронического одиночества людей.

"Считается, что примерно каждый двенадцатый человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но откуда взялись эти данные, не было ясно. Предыдущие исследователи так и не установили, насколько широко распространено одиночество в глобальном масштабе. Вот почему мы решили провести метаанализ исследований", - пояснила эпидемиолог Мелоди Дин.

Выводы ученых оказались неутешительными. В странах Юго-Восточной Азии от серьезных форм одиночества страдают 9,2 процента взрослых. В Восточном Средиземноморье - 14,4 процента. В Северной Европе одиночество испытывают 2,9 процента молодежи и 2,7 процента людей среднего возраста. Пожилые страдают от него чаще - 5,3 процента.

В Восточной Европе показатели выше: 7,5 процента молодых людей, 9,6 процента людей средних лет и 21,3 процента пожилых. Разницу с другими европейскими странами здесь можно объяснить менее развитым здравоохранением и меньшим количеством программ социальной поддержки.