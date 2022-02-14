В Сокулукском районе открылись новые ЦОН и почтовое отделение

В рамках указа президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" министерство цифрового развития запустило в работу новый центр обслуживания населения в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области.

Заместитель министра цифрового развития Залкарбек Карыбеков, аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев и глава Новопавловского айыл окмоту Орозбек Омуров сегодня ознакомилися с деятельностью данного ЦОН.

ЦОН открылся при содействии государственной администрации Сокулукского района и Новопавловского айыл окмоту. Площадь помещения ЦОН составляет 122 квадратных метров и оснащен современным оборудованием, удобной зоной ожидания, справочно-информационной стойкой, установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения.

Необходимо отметить, что это второй ЦОН, который открылся в Сокулукском районе, учитывая густонаселенность региона. Население Сокулукского района составляет порядка 200 тысяч граждан. Данный ЦОН может обслуживать в среднем ежедневно до 200-250 граждан.

В центре обслуживания населения Сокулукского района предоставляются все услуги по ЗАГС, паспортизации и регистрации населения, а также услуги по вопросам гражданства и получения вида на жительство.

Также на базе нового Центра обслуживания населения открылось отделение связи ГП "Кыргыз почтасы".

ЦОН находится по адресу село Ново-Павловка, улица Фрунзе 278, здание отделения связи.