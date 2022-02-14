Работникам Бишкекского троллейбусного управления поднимут зарплату на 40%

В столичном муниципалитете сообщают, что после повышения средняя зарплата водителя троллейбуса составит 25 тысяч сомов.

Зарплаты повысят по поручению мэра столицы Айбек Джунушалиева.

Такое решение было принято после детального мониторинга объемов и графика работы водителей, технического персонала с целью повышения результативности труда. Вопрос о заработной плате был затронут во время встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с сотрудниками Бишкекского троллейбусного управления в конце прошлого года.

Тогда же сообщалось, что на сегодняшний день нехватка водителей общественного транспорта является острой проблемой, основная причина которой низкая заработная плата.