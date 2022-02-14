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Работникам Бишкекского троллейбусного управления поднимут зарплату на 40%

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что после повышения средняя зарплата водителя троллейбуса составит 25 тысяч сомов.

Зарплаты повысят по поручению мэра столицы Айбек Джунушалиева.

Такое решение было принято после детального мониторинга объемов и графика работы водителей, технического персонала с целью повышения результативности труда. Вопрос о заработной плате был затронут во время встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с сотрудниками Бишкекского троллейбусного управления в конце прошлого года.

Тогда же сообщалось, что на сегодняшний день нехватка водителей общественного транспорта является острой проблемой, основная причина которой низкая заработная плата.


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URL: https://www.vb.kg/414039
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, зарплата, Бишкек, мэр, водитель троллейбуса
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