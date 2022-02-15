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Обращение президента КР в честь Дня вывода советских войск из Афганистана

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 15 февраля, президент Садыр Жапаров направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

"Уважаемые ветераны боевых действий в Демократической Республике Афганистан! Боевые друзья! Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы! Уважаемые соотечественники!

Ежегодно 15 февраля мы, следуя исторической традиции, отмечаем День памяти погибших и чествования здравствующих воинов-"афганцев".

Война в Афганистане, длившаяся с участием личного состава 40-й армии Вооруженных Сил СССР девять лет, один месяц и девятнадцать дней, закончилась 33 года тому назад.

За годы пребывания за рубежом советские войска участвовали в четырёхстах шестнадцати широкомасштабных плановых операциях. Их подавляющее большинство заканчивалось для воинских подразделений СССР успешно, несмотря на то что оказывалось упорное сопротивление на подготовленных оборонительных рубежах. В основу планирования и ведения боевых действий был положен важнейший принцип - не допускать потерь, беречь людей.

К сожалению, этот затяжной конфликт стал не единственным тяжелым испытанием, выпавшим на долю нашего народа. "Афганский синдром" снова напомнил о себе через десять лет, когда над независимой КР нависла очередная смертельная угроза - международный терроризм, вероломно посягнувший на рубежи нашего государства. И вновь первыми на призыв о защите Родины в разгар баткенских событий откликнулись именно воины-"афганцы". Их боевая закалка, опыт и моральная стойкость оказались и на этот раз бесценны в пустынном высокогорье Баткена.

В эти дни наше общество с пониманием и уважением относится к воинам-интернационалистам, отдавая дань их героическому подвигу", - написал в своем обращении Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/414051
Теги:
Афганистан, военная служба, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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