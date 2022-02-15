В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрировали 55 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 23,

в Чуйской области – 19,

в Таласской области – 2,

в Ошской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 4.

За весь период зарегистрировали – 200 121 случай.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 207 человек.

За весь период выздоровели – 193 178 человек.

Скончались – 2 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2932 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 428 человек. На амбулаторном лечении – 2018 человек.