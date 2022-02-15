В селе Сокулук скотный рынок оккупировал детскую площадку (фото)

В селе Сокулук скотный рынок настолько стихийно разросся, что оккупировал детскую площадку и территории близлежащих домов. Об этом редакции VB.KG рассказали местные жители.

По их словам, они неоднократно жаловались по этому поводу акиму и даже писали президенту.

"Мы просили власти, чтобы рынок перенесли, но наш айыл окмоту ничего не может сделать. Говорит, что за этим рынком стоит влиятельное лицо. Помнится, даже прошлый аким ничего не смог сделать. Он хотел нам помочь, но его сняли с должности. Поэтому мы хотим, чтобы общественность узнала про творящийся здесь беспредел. Мы уже не можем так жить. Мало того что уже торгуют вплотную к нашим домам, порой даже оставляют трупы животных, так еще оккупировали детскую площадку", - рассказали жители Сокулука.