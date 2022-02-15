В КР проходят концерты ансамбля песни и пляски ЦВО России

В Кыргызской Республике с гастрольным туром выступает ансамбль песни и пляски Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе своего пребывания в Кыргызстане российские военные артисты выступают с выездными концертами в соединениях, частях и учреждениях Вооруженных сил, дислоцированных в Бишкекском гарнизоне.

Солисты ансамбля подготовили для кыргызских военнослужащих насыщенную концертную программу, в репертуар которой вошли популярные эстрадные песни, песни военных лет, зажигательные танцевальные номера и элементы национального фольклора.

На сегодняшний день концерты уже проведены в Бишкеке, Кара-Балте, Токмоке, Канте, Сокулуке, а также в селе Кой-Таш.

Ансамбль песни и пляски ЦВО МО РФ будет находиться в КР до 17 февраля текущего года.