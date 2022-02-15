Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

В КР проходят концерты ансамбля песни и пляски ЦВО России

218  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызской Республике с гастрольным туром выступает ансамбль песни и пляски Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе своего пребывания в Кыргызстане российские военные артисты выступают с выездными концертами в соединениях, частях и учреждениях Вооруженных сил, дислоцированных в Бишкекском гарнизоне.

Солисты ансамбля подготовили для кыргызских военнослужащих насыщенную концертную программу, в репертуар которой вошли популярные эстрадные песни, песни военных лет, зажигательные танцевальные номера и элементы национального фольклора.

На сегодняшний день концерты уже проведены в Бишкеке, Кара-Балте, Токмоке, Канте, Сокулуке, а также в селе Кой-Таш.

Ансамбль песни и пляски ЦВО МО РФ будет находиться в КР до 17 февраля текущего года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414068
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  