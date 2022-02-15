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Реконструкцию автодороги Бишкек - Кара-Балта поручено ускорить

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 15 февраля, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область президент Садыр Жапаров ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта. Сообщается на официальном сайте президента.

По информации министра транспорта и коммуникаций Эркинбека Осоева, в настоящее время продолжается реконструкция оставшихся 7,4 км автодороги Бишкек - Кара-Балта из общей протяженности в 52,5 км. Основная проезжая часть реконструируемой дороги в населенных пунктах станет шестиполосной - шириной 3,5 метра.

Кроме того, главе государства презентовали проект реконструкции северной объездной дороги г. Бишкек. По проекту реконструкции трасса будет расширена, на ней построят развязки, тротуары и надземные пешеходные переходы.

Общая протяженность объездной составляет 34 км. Основная часть будет 4-полосной с разделителем посередине. На реконструкцию северной объездной дороги Бишкека планируется привлечь инвесторов.

Садыр Жапаров также ознакомился с проектом строительства объездной дороги по улице Профсоюзной. Реализацию проекта планируется начать в текущем году полностью за счет средств республиканского бюджета.

Ожидается, что дорога протяженностью 8,5 км станет альтернативой автотрассы Бишкек - Кара-Балта, что позволит значительно ее разгрузить.

Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что реализация этих проектов снизит автомобильную нагрузку и позволит повысить удобство для граждан при въезде и выезде в столицу страны.

Он отметил важность качественного строительства и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с современными международными стандартами.

Президент поручил Министерству транспорта и коммуникаций завершить реконструкцию автотрассы Бишкек - Кара-Балта к концу 2022 года и контролировать своевременное и качественное выполнение строительных работ.

Также президент Садыр Жапаров поручил ускорить работы по проекту строительства северной объездной дороги Бишкека и объездной по улице Профсоюзной, чтобы обеспечить непрерывное, безопасное и комфортное движение транспортных средств.


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URL: https://www.vb.kg/414069
Теги:
Кара-Балта, Бишкек, ремонт дорог, Садыр Жапаров
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